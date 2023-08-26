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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вирц установил рекорд топ-5 лиг последних лет по созданным голевым моментам

26 Августа 2023 • 22:12 Комментировать
Боруссия М
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Байер Л
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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц провёл впечатляющий матч против «Боруссии» Мёнхенгладбах.

20-летний футболист помог своей команде победить со счётом 3:0 в матче второго тура Бундеслиги, отметившись результативной передачей, однако особенно примечательным стал другой факт. По данным Opta, Вирц создал для товарищей десять голевых моментов с игры (без учёта стандартов) – лучший показатель пяти сильнейших европейских лиг с 2015 года. Восемь лет назад ещё более впечатляющего результата (11 созданных моментов) добился Давид Сильва, выступавший на тот момент за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Сильва Флориан Вирц Байер
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