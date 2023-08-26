Вирц установил рекорд топ-5 лиг последних лет по созданным голевым моментам

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц провёл впечатляющий матч против «Боруссии» Мёнхенгладбах.

20-летний футболист помог своей команде победить со счётом 3:0 в матче второго тура Бундеслиги, отметившись результативной передачей, однако особенно примечательным стал другой факт. По данным Opta, Вирц создал для товарищей десять голевых моментов с игры (без учёта стандартов) – лучший показатель пяти сильнейших европейских лиг с 2015 года. Восемь лет назад ещё более впечатляющего результата (11 созданных моментов) добился Давид Сильва, выступавший на тот момент за «Манчестер Сити».