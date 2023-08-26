«Байер» устроил разгром мёнхенгладбахской «Боруссии»

Во втором туре Бундеслиги «Байер» гостил у мёнхенгладбахской «Боруссии» и по всем статьям переиграл противника. На 18-й минуте открыл счет Виктор Бонифасе, здорово сыграв головой у чужих ворот. Томаш Чванчара мог сравнивать, но в удобной позиции запустил мяч мимо. Аналогично и Бонифасе, а вот на шестой компенсированной минуте первого тайма Джонатан Та завершил комбинацию гостей - 2:0. На 53-й минуте Бонифасе исправился, оформив дубль.