«Байер» устроил разгром мёнхенгладбахской «Боруссии»

Во втором туре Бундеслиги «Байер» гостил у мёнхенгладбахской «Боруссии» и по всем статьям переиграл противника. На 18-й минуте открыл счет Виктор Бонифасе, здорово сыграв головой у чужих ворот. Томаш Чванчара мог сравнивать, но в удобной позиции запустил мяч мимо. Аналогично и Бонифасе, а вот на шестой компенсированной минуте первого тайма Джонатан Та завершил комбинацию гостей - 2:0. На 53-й минуте Бонифасе исправился, оформив дубль.
Протокол игры
|18'Бонифасе Виктор (0:1)
|45'Та Джонатан (0:2)
|53'Бонифасе Виктор (0:3)
Омлин Йонас•Фридрих Марвин•Итакура Ко 45'88' (Улльрих Лукас (88') •Вебер Максимилиан•Онора Франк79' (Боргес Санчес Ивандро (79') •Скалли Джозеф•Вайгль Юлиан•Нойхаус Флориан67' (Райтц Рокко (67') •Нгуму Натан67' (Хак Робин (67') •Плеа Алассан•Чванчара Томаш 45'79' (Ранос Грант-Леон (79')
Запасные: Киародиа Фабио•Херрманн Патрик•Николас Мориц•Янчке Тони
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон81' (Гложек Адам (81') •Та Джонатан• 45'Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми 45'69' (Артур I (69') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль70' (Андрих Роберт (70') •Джака Гранит•Хофманн Йонас81' (Станишич Йосип (81') •Вирц Флориан•Бонифасе Виктор 16'88' (Пуэрта Густаво (88')
Запасные: Фосу-Менса Тимоти•Мбамба Ноа•Коварж Матей•Амири Надим
26 августа. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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