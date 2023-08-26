«Хоффенхайм» одолел «Хайденхайм» со счёта 0:2

Самым интригующим матчем второго тура чемпионата Германии стал поединок «Хайденхайм» - «Хоффенхайм». В более-менее равной борьбе поначалу забивали только хозяева. Ян Никлас Бесте не забил пенальти в дебюте, но позже открыл счет с игры. На 59-й минуте новички вели с запасом в два гола, но провалили всё в само концовке. За три минуты гости сравняли счет, а Андрей Крамарич на 89-й минуте реализовал пенальти и вырвал победу - 3:2.