«Хоффенхайм» одолел «Хайденхайм» со счёта 0:2

Самым интригующим матчем второго тура чемпионата Германии стал поединок «Хайденхайм» - «Хоффенхайм». В более-менее равной борьбе поначалу забивали только хозяева. Ян Никлас Бесте не забил пенальти в дебюте, но позже открыл счет с игры. На 59-й минуте новички вели с запасом в два гола, но провалили всё в само концовке. За три минуты гости сравняли счет, а Андрей Крамарич на 89-й минуте реализовал пенальти и вырвал победу - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Бесте Ян-Никлас26'
|(2:0) Пирингер Марвин59'
|77'Бейер Максимилиан (2:1)
|80'Кадержабек Павел (2:2)
|90'Крамарич Андрей (2:3)
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар90' (Доведан Никола (90') •Майнка Патрик•Зирслебен Тим•Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен 38'78' (Сесса Кевин (78') •Малони Леннард•Томалла Денис90' (Шиммер Штефан (90') •Бесте Ян-Никлас•Пирингер Марвин78' (Шёппнер Ян (78') •Кляйндинст Тим
Бауманн Оливер•Кабак Озан64' (Бейер Максимилиан (64') •Брукс Джон53' (Сков Роберт (53') •Акпогума Кевин• 40'Кадержабек Павел• 82'Прёмель Гриша65' (Беккер Финн (65') •Гриллич Флориан• 70'Крамарич Андрей•Бюльтер Мариус 25'53' (Фогт Кевин (53') •Бебу Ила74' (Бишоф Том (74') •Вегхорст Ваут 90'
Запасные: Юстван Юлиан•Салаи Аттила•Самассеку Диади•Филипп Лука
26 августа. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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