Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» одолел «Хайденхайм» со счёта 0:2

26 Августа 2023 • 18:36 Комментировать
Хайденхайм
2:3
Хоффенхайм
окончен

Самым интригующим матчем второго тура чемпионата Германии стал поединок «Хайденхайм» - «Хоффенхайм». В более-менее равной борьбе поначалу забивали только хозяева. Ян Никлас Бесте не забил пенальти в дебюте, но позже открыл счет с игры. На 59-й минуте новички вели с запасом в два гола, но провалили всё в само концовке. За три минуты гости сравняли счет, а Андрей Крамарич на 89-й минуте реализовал пенальти и вырвал победу - 3:2.

Протокол игры  
Хайденхайм2:3Хоффенхайм
(1:0) Бесте Ян-Никлас26'  
(2:0) Пирингер Марвин59'  
  77'Бейер Максимилиан (2:1)
  80'Кадержабек Павел (2:2)
  90'Крамарич Андрей (2:3)
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар 90' (Доведан Никола ( 90') Майнка ПатрикЗирслебен ТимФёренбах ЙонасДинкчи Эрен  38' 78' (Сесса Кевин ( 78') Малони ЛеннардТомалла Денис 90' (Шиммер Штефан ( 90') Бесте Ян-НикласПирингер Марвин 78' (Шёппнер Ян ( 78') Кляйндинст Тим
Запасные: Пик ФлорианГимбер БенедиктАйхер ВитусБек АдрианТоеркауф Норман
Бауманн ОливерКабак Озан 64' (Бейер Максимилиан ( 64') Брукс Джон 53' (Сков Роберт ( 53') Акпогума Кевин  40'Кадержабек Павел  82'Прёмель Гриша 65' (Беккер Финн ( 65') Гриллич Флориан  70'Крамарич АндрейБюльтер Мариус  25' 53' (Фогт Кевин ( 53') Бебу Ила 74' (Бишоф Том ( 74') Вегхорст Ваут  90'
Запасные: Юстван ЮлианСалаи АттилаСамассеку ДиадиФилипп Лука
26 августа. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Хайденхайм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Вердер Вердер
1
0
1.79 4.00 4.30
Видео
Окончен
Кёльн Кёльн
Вольфсбург Вольфсбург
1
2
2.45 3.40 2.95
Видео
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Унион Берлин Унион Берлин
1
4
3.35 3.45 2.22
Видео
Окончен
Хайденхайм Хайденхайм
Хоффенхайм Хоффенхайм
2
3
3.20 3.75 2.16
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Боруссия Д Боруссия Д
1
1
5.00 4.50 1.62
Видео
26.08.23 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Байер Л Байер Л
2.95 3.70 2.31
Видео
27.08.23 в 16:30
Майнц Майнц
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Видео
27.08.23 в 18:30
Бавария Бавария
Аугсбург Аугсбург
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
18:36 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» одолел «Хайденхайм» со счёта 0:2
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» пропустил первым, но обыграл «Кёльн»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» забил победный гол в ворота «Вердера» на 90+6 минуте
18:28 · Германия. Бундеслига
«Унион» в меньшинстве разгромил «Дармштадт»
18:25 · Германия. Бундеслига
«Бохум» по делу отобрал очки у «Боруссии» из Дортмунда
17:19 · Англия. Премьер-лига
Телла прошёл медосмотр для трансфера в «Байер» слухи
16:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет подписать Ндиди — «Бавария» против трансфера слухи
16:00 · Германия. Бундеслига
«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:36 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» объявил о расторжении контракта с Клинтоном официально
15:15 · Германия. Бундеслига
Селюк сомневается, что «Рома» выкупит Азмуна
14:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хотела подписать защитника «Фейеноорда» слухи
13:49 · Германия. Бундеслига
Демме отверг предложение «Герты» — игрок останется в «Наполи» слухи
13:12 · Германия. Бундеслига
Гаджиев оценил переход Азмуна в «Рому»
13:01 · Германия. Бундеслига
Теннисист Медведев оценил трансфер Кейна в «Баварию»
12:51 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Де Лигту нужно войти в ритм после травмы»
Все новости
Рекомендуем