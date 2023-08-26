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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» пропустил первым, но обыграл «Кёльн»

26 Августа 2023 • 18:31 Комментировать
Кёльн
1:2
Вольфсбург
окончен

Во втором туре чемпионата Германии пересеклись «Кёльн» и «Вольфсбург». В целом игра была равной, но гости чаще били в створ, они в итоге и добыли волевую победу. После нулевого первого тайма «козлы» вышли вперед, метко пробил Лука Вальдшмидт. Достаточно быстро Йонас Винд восстановил паритет, а спустя 10 минут вовсе оформил дубль - 2:1 в пользу «волков».

Протокол игры  
Кёльн1:2Вольфсбург
(1:0) Вальдшмидт Лука55'  
  62'Винд Йонас (1:1)
  72'Винд Йонас (1:2)
Швебе МарвинШмиц БенноХюберс ТимоШабо ЮлианПакарада ЛеартЛюбичич Деян 77' (Майна Линтон ( 77') Мартель Эрик 69' (Финкгрефе Макс ( 69') Карстенсен Расмус 69' (Олесен Матиас ( 69') Кайнц Флориан 77' (Гусенбашич Денис ( 77') Вальдшмидт ЛукаЗельке Дейви 28' (Адамян Саркис ( 28'  48')
Запасные: Алиду ФаридеКилиан ЛукаКристенсен ЯкобПентке Филипп
Кастельс КоэнМеле ЙоакимЛакруа МаксансЗесигер Седрик  90'Коцца Николя 62' (Арнольд Максимилиан ( 62'  89') Сванберг МаттиасГерхардт Янник 62' (Баку Ридле ( 62') Майер Ловро  79' 85' (Вранкс Астер ( 85') Черны Вацлав  58' 85' (Томаш Тьягу ( 85') Винд Йонас  90'Виммер Патрик 90' (Каминьски Якуб ( 90')
Запасные: Дженц МорицПаредес КевинПерван ПаваоБорнаув Себастьян
26 августа. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Вольфсбург Кёльн
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