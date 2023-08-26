«Вольфсбург» пропустил первым, но обыграл «Кёльн»

Во втором туре чемпионата Германии пересеклись «Кёльн» и «Вольфсбург». В целом игра была равной, но гости чаще били в створ, они в итоге и добыли волевую победу. После нулевого первого тайма «козлы» вышли вперед, метко пробил Лука Вальдшмидт. Достаточно быстро Йонас Винд восстановил паритет, а спустя 10 минут вовсе оформил дубль - 2:1 в пользу «волков».
Протокол игры
|(1:0) Вальдшмидт Лука55'
|62'Винд Йонас (1:1)
|72'Винд Йонас (1:2)
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Пакарада Леарт•Любичич Деян77' (Майна Линтон (77') •Мартель Эрик69' (Финкгрефе Макс (69') •Карстенсен Расмус69' (Олесен Матиас (69') •Кайнц Флориан77' (Гусенбашич Денис (77') •Вальдшмидт Лука•Зельке Дейви28' (Адамян Саркис (28') 48'
Запасные: Алиду Фариде•Килиан Лука•Кристенсен Якоб•Пентке Филипп
Кастельс Коэн•Меле Йоаким•Лакруа Максанс•Зесигер Седрик• 90'Коцца Николя62' (Арнольд Максимилиан (62') • 89'Сванберг Маттиас•Герхардт Янник62' (Баку Ридле (62') •Майер Ловро 79'85' (Вранкс Астер (85') •Черны Вацлав 58'85' (Томаш Тьягу (85') •Винд Йонас• 90'Виммер Патрик90' (Каминьски Якуб (90')
26 августа. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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