«Вольфсбург» пропустил первым, но обыграл «Кёльн»

Во втором туре чемпионата Германии пересеклись «Кёльн» и «Вольфсбург». В целом игра была равной, но гости чаще били в створ, они в итоге и добыли волевую победу. После нулевого первого тайма «козлы» вышли вперед, метко пробил Лука Вальдшмидт. Достаточно быстро Йонас Винд восстановил паритет, а спустя 10 минут вовсе оформил дубль - 2:1 в пользу «волков».