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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» забил победный гол в ворота «Вердера» на 90+6 минуте

26 Августа 2023 • 18:31 Комментировать
Фрайбург
1:0
Вердер
окончен

«Фрайбург» и «Вердер» пересеклись во втором туре чемпионата Германии. Гости лишь раз пробили в створ при обилии ударов, но в любом случае до последнего на табло горели нули. Лишь на шестой компенсированной минуте второго тайма Максимилиан Филипп вырвал победу - 1:0 в пользу хозяев поля.

Протокол игры  
Фрайбург1:0Вердер
(1:0) Филипп Максимилиан90'  
Атуболу НоаСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппКюблер Лукас  38' 84' (Шмидт Кеннет ( 84') Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас  45'Доан Рицу 71' (Грегорич Михаэль ( 71') Шаллаи Роланд 62' (Филипп Максимилиан ( 62') Грифо ВинченцоХёлер Лукас 84' (Вайсхаупт Ноа ( 84')
Запасные: Гульде МануэльРохль МерлинКайтель ЯнникМюллер Флориан
Павленка ИржиПипер АмосШтарк НикласФридль Марко  55'Вайзер Митчелл 71' (Биттенкорт Леонардо ( 71') Гросс Кристиан 79' (Линен Сенне ( 79') Юнг АнтониСтаге ЙенсШмид Романо  6' 88' (Груев Илия ( 88') Фюллькруг НикласДукш Марвин 87' (Ковнацки Давид ( 87')
Запасные: Опиц ЛеонВольтемаде НикЦеттерер МихаэльРапп НиколайНжинма Джастин
26 августа. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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