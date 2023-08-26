«Фрайбург» забил победный гол в ворота «Вердера» на 90+6 минуте

«Фрайбург» и «Вердер» пересеклись во втором туре чемпионата Германии. Гости лишь раз пробили в створ при обилии ударов, но в любом случае до последнего на табло горели нули. Лишь на шестой компенсированной минуте второго тайма Максимилиан Филипп вырвал победу - 1:0 в пользу хозяев поля.
Протокол игры
|(1:0) Филипп Максимилиан90'
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Кюблер Лукас 38'84' (Шмидт Кеннет (84') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас• 45'Доан Рицу71' (Грегорич Михаэль (71') •Шаллаи Роланд62' (Филипп Максимилиан (62') •Грифо Винченцо•Хёлер Лукас84' (Вайсхаупт Ноа (84')
Павленка Иржи•Пипер Амос•Штарк Никлас•Фридль Марко• 55'Вайзер Митчелл71' (Биттенкорт Леонардо (71') •Гросс Кристиан79' (Линен Сенне (79') •Юнг Антони•Стаге Йенс•Шмид Романо 6'88' (Груев Илия (88') •Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин87' (Ковнацки Давид (87')
26 августа. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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