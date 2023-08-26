«Фрайбург» забил победный гол в ворота «Вердера» на 90+6 минуте

«Фрайбург» и «Вердер» пересеклись во втором туре чемпионата Германии. Гости лишь раз пробили в створ при обилии ударов, но в любом случае до последнего на табло горели нули. Лишь на шестой компенсированной минуте второго тайма Максимилиан Филипп вырвал победу - 1:0 в пользу хозяев поля.