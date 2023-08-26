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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» по делу отобрал очки у «Боруссии» из Дортмунда

26 Августа 2023 • 18:25 Комментировать
Бохум
1:1
Боруссия Д
окончен

Несмотря на 0:5 от «Штутгарта» в первом туре чемпионата Германии, «Бохум» через неделю дал бой вице-чемпионам из Дортмунда. Более того, «шмели» уступили в количестве ударов по воротам и в створ. На 13-й минуте Кевин Штёгер плотно пробил и открыл счет. Филипп Хофманн после подачи углового едва не удвоил результат  - перекладина. Дониэлл Мален отыграл перевес противника выстрелом в левый угол ворот. Феликс Нмеча с линии штрафной проверил на прочность ближнюю штангу.  Напоследок в каркас попал и Остерхаге Патрик.

Ничья 1:1 - закономерный итог матча.

Протокол игры  
Бохум1:1Боруссия Д
(1:0) Штёгер Кевин13'  
  56'Мален Дониэлл (1:1)
Риман МануэльМашович ЭрханОрдец ИванБернардо ФернандесПасслак Феликс 81' (Гамбоа Кристиан ( 81') Виттек Максимилиан 48' (Данило Соарес ( 48') Лосилья АнтониШтёгер Кевин  66' 81' (Патрик Остерхаге ( 81') Асано Такума 59' (Антви-Аджей Кристофер ( 59') Беро Матуш  72'Хофманн Филипп 59' (Брошински Мориц ( 59')
Запасные: Тиде НикласДашнер ЛукасШлоттербек КевенЛоосли Ноа
Кобель ГрегорВольф МариусХуммельс Матс 46' (Зюле Никлас ( 46') Шлоттербек НикоБенсебаини РамиЗабитцер Марсель 62' (Адейеми Карим ( 62') Джан Эмре  75'Брандт ЮлианНмеча Феликс 82' (Эзкан Салих ( 82') Мален Дониэлл 82' (Байно-Гиттенс Джейми ( 82') Аллер Себастьян 82' (Мукоко Юссуфа ( 82')
Запасные: Морей МатеуРойс МаркоМайер Александер IIАзар Торган
26 августа. Стадион "Ревирпауэрштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Боруссия Дортмунд
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