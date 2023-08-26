«Бохум» по делу отобрал очки у «Боруссии» из Дортмунда

Несмотря на 0:5 от «Штутгарта» в первом туре чемпионата Германии, «Бохум» через неделю дал бой вице-чемпионам из Дортмунда. Более того, «шмели» уступили в количестве ударов по воротам и в створ. На 13-й минуте Кевин Штёгер плотно пробил и открыл счет. Филипп Хофманн после подачи углового едва не удвоил результат - перекладина. Дониэлл Мален отыграл перевес противника выстрелом в левый угол ворот. Феликс Нмеча с линии штрафной проверил на прочность ближнюю штангу. Напоследок в каркас попал и Остерхаге Патрик.
Ничья 1:1 - закономерный итог матча.
Протокол игры
|(1:0) Штёгер Кевин13'
|56'Мален Дониэлл (1:1)
Риман Мануэль•Машович Эрхан•Ордец Иван•Бернардо Фернандес•Пасслак Феликс81' (Гамбоа Кристиан (81') •Виттек Максимилиан48' (Данило Соарес (48') •Лосилья Антони•Штёгер Кевин 66'81' (Патрик Остерхаге (81') •Асано Такума59' (Антви-Аджей Кристофер (59') •Беро Матуш• 72'Хофманн Филипп59' (Брошински Мориц (59')
Запасные: Тиде Никлас•Дашнер Лукас•Шлоттербек Кевен•Лоосли Ноа
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Хуммельс Матс46' (Зюле Никлас (46') •Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами•Забитцер Марсель62' (Адейеми Карим (62') •Джан Эмре• 75'Брандт Юлиан•Нмеча Феликс82' (Эзкан Салих (82') •Мален Дониэлл82' (Байно-Гиттенс Джейми (82') •Аллер Себастьян82' (Мукоко Юссуфа (82')
Запасные: Морей Матеу•Ройс Марко•Майер Александер II•Азар Торган
26 августа. Стадион "Ревирпауэрштадион".
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