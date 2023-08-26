«Бохум» по делу отобрал очки у «Боруссии» из Дортмунда

Несмотря на 0:5 от «Штутгарта» в первом туре чемпионата Германии, «Бохум» через неделю дал бой вице-чемпионам из Дортмунда. Более того, «шмели» уступили в количестве ударов по воротам и в створ. На 13-й минуте Кевин Штёгер плотно пробил и открыл счет. Филипп Хофманн после подачи углового едва не удвоил результат - перекладина. Дониэлл Мален отыграл перевес противника выстрелом в левый угол ворот. Феликс Нмеча с линии штрафной проверил на прочность ближнюю штангу. Напоследок в каркас попал и Остерхаге Патрик.

Ничья 1:1 - закономерный итог матча.