Центральный защитник Клинтон Мола покинул «Штутгарт». Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Британский футболист покидает клуб свободным агентом. Отмечается, что контракт с 22-летним защитником был расторгнут по обоюдному согласию.

«Спасибо за твои усилия и всего наилучшего в будущем, Клинтон», — говорится в заявлении «Штутгарта».

Клинтон Мола выступал за швабов с 2020 года, перебравшись из «Челси». В составе «Штутгарта» игрок провел 14 матчей во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 500 тысяч евро.