Селюк сомневается, что «Рома» выкупит Азмуна

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход иранского нападающего Сердара Азмуна в «Рому».

Ранее стало известно, что римляне арендовали 28-летнего форварда с правом выкупа за 12 миллионов евро.

«Азмун – хороший футболист, тут нечего добавить. Другое дело, что он адаптировался вроде к команде, но я не думаю, что «Рома» будет его выкупать», — цитирует Селюка Vprognoze.

Агент отметил, что для игры в Бундеслиге нужно иметь очень хорошую физическую подготовку, поэтому, наверное, Азмуну там тяжеловато.

Контракт Азмуна с «Байером» рассчитан до 2027 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 12 млн евро.