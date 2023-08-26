Немецкий опорный хавбек «Наполи» Диего Демме отказался от перехода в «Герту».

Как сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг на своей страничке в социальной сети, «Герта» проделала огромную работу по подписанию 31-летнего Демме, но футболист ответил отказом немецкому коллективу. По информации источника, с большей долей вероятности, игрок останется в «Наполи».

В текущем сезоне Демме пока на поле не появлялся. Его трудовой договор с неаполитанцами рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет три миллиона евро.