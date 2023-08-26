Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гаджиев оценил переход Азмуна в «Рому»

26 Августа 2023 • 13:12 Комментировать
Рома
...
Милан
01.09 21:45

Российский функционер Гаджи Гаджиев высказался о переходе иранского форварда Сердара Азмуна в «Рому».

«Для Азмуна переход в «Рому» — это хорошо, потому что на него есть спрос. «Рома» — серьезный клуб», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

«Рома» арендовала 28-летнего футболиста из «Байера» на один сезон. Стоит отметить, что итальянский клуб сможет выкупить нападающего следующим летом за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун пока на поле не выходил. В третьем туре чемпионата Италии «Рома» встретится с «Миланом». Поединок пройдет 1 сентября. Начало запланировано на 21:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Гаджи Гаджиев Сердар Азмун Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Вердер Вердер
1.79 4.00 4.30
Видео
26.08.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург Вольфсбург
2.45 3.40 2.95
Видео
26.08.23 в 16:30
Дармштадт Дармштадт
Унион Берлин Унион Берлин
3.35 3.45 2.22
Видео
26.08.23 в 16:30
Хайденхайм Хайденхайм
Хоффенхайм Хоффенхайм
3.20 3.75 2.16
Видео
26.08.23 в 16:30
Бохум Бохум
Боруссия Д Боруссия Д
5.00 4.50 1.62
Видео
26.08.23 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Байер Л Байер Л
2.95 3.70 2.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
13:49 · Германия. Бундеслига
Демме отверг предложение «Герты» — игрок останется в «Наполи» слухи
13:12 · Германия. Бундеслига
Гаджиев оценил переход Азмуна в «Рому»
13:01 · Германия. Бундеслига
Теннисист Медведев оценил трансфер Кейна в «Баварию»
12:51 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Де Лигту нужно войти в ритм после травмы»
12:20 · Германия. Бундеслига
«Байер» пока не делал никаких предложений по трансферу Абде
10:00 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» сообщили, что трансфер Кейна был на грани срыва
09:59 · Германия. Бундеслига
Бонуччи не горит желанием переходить в «Унион» Берлин
08:24 · Германия. Бундеслига
Азмун стал игроком «Ромы»
03:55 · Германия. Бундеслига
Ольмо потребовалось три матча, чтобы повторить показатель результативности за весь прошлый сезон
25 Августа
23:48 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс установил рекорд «РБ Лейпцига»
23:30 · Германия. Бундеслига
После 5:0 сразу 1:5 - «Штутгарт» провалил второй тайм матча с «РБ Лейпцигом» 1
22:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что препятствует переходу Чалоба из «Челси» в «Баварию»
22:08 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Трансферы за 100 млн евро – не норма для «Баварии»
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла прогресса в переговорах по защитнику «Челси»
21:10 · Германия. Бундеслига
Павар пропустил тренировку «Баварии» из-за проблем со спиной
Все новости
Рекомендуем