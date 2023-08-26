Гаджиев оценил переход Азмуна в «Рому»

Российский функционер Гаджи Гаджиев высказался о переходе иранского форварда Сердара Азмуна в «Рому».

«Для Азмуна переход в «Рому» — это хорошо, потому что на него есть спрос. «Рома» — серьезный клуб», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

«Рома» арендовала 28-летнего футболиста из «Байера» на один сезон. Стоит отметить, что итальянский клуб сможет выкупить нападающего следующим летом за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун пока на поле не выходил. В третьем туре чемпионата Италии «Рома» встретится с «Миланом». Поединок пройдет 1 сентября. Начало запланировано на 21:45 по московскому времени.