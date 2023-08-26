Теннисист Медведев оценил трансфер Кейна в «Баварию»

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге АТР, высказался о трансфере нападающего сборной Англии Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию».

«Кейн - большой игрок. Такие люди есть как в теннисе, так и в футболе. Он уже полностью влился в команду. Посмотрим, что будет на поле. Надеюсь, он забьёт много голов», - заявил Даниил во время пресс-конференции.

30-летний английский бомбардир перешел в «Баварию» за 100 миллионов евро. Он подписал с немецким грандом контракт на четыре года.

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел один матч, забил гол и сделал результативный пас.