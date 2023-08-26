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«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

26 Августа 2023 • 16:00 Комментировать
Бохум
1:0
Боруссия Д
1 6.50 X 5.10 2 1.43
перерыв

Во втором туре чемпионата Германии по футболу «Бохум» играет против «Боруссии» из Дортмунда.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бохум1:0Боруссия Д
(1:0) Штёгер Кевин13' 
Риман МануэльМашович ЭрханОрдец ИванБернардо ФернандесПасслак ФеликсВиттек МаксимилианЛосилья АнтониШтёгер КевинАсано ТакумаБеро МатушХофманн Филипп
Запасные: Данило СоаресТиде НикласБрошински МорицДашнер ЛукасШлоттербек КевенПатрик ОстерхагеЛоосли НоаАнтви-Аджей КристоферГамбоа Кристиан
Кобель ГрегорВольф МариусХуммельс МатсШлоттербек НикоБенсебаини РамиЗабитцер МарсельДжан ЭмреБрандт ЮлианНмеча ФеликсМален ДониэллАллер Себастьян
Запасные: Морей МатеуМукоко ЮссуфаАдейеми КаримЭзкан СалихРойс МаркоМайер Александер IIАзар ТорганБайно-Гиттенс ДжеймиЗюле Никлас
26 августа. Стадион "Ревирпауэрштадион".
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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Боруссия Дортмунд
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БОХУМ БОРУССИЯ Д
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Бохум Бохум
Боруссия Д Боруссия Д
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5.00 4.50 1.62
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Боруссия М Боруссия М
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