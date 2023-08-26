«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Во втором туре чемпионата Германии по футболу «Бохум» играет против «Боруссии» из Дортмунда.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бохум - Боруссия Д
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Протокол игры
|(1:0) Штёгер Кевин13'
Риман Мануэль•Машович Эрхан•Ордец Иван•Бернардо Фернандес•Пасслак Феликс•Виттек Максимилиан•Лосилья Антони•Штёгер Кевин•Асано Такума•Беро Матуш•Хофманн Филипп
26 августа. Стадион "Ревирпауэрштадион".
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