«Байер» пока не делал никаких предложений по трансферу Абде

Леверкузенский «Байер» всё ещё интересуется вингером каталонской «Барселоны» Абде Эззалзули. Тем не менее, по информации от инсайдер Габриэля Санса, «фармацевты» ещё не делали никаких официальных предложений по трансферу марокканца.

Напомним, «Барселона» не против продать Эззалзули в это трансферное окно. Сумма сделки оценивается в районе 35 миллионов евро. Марокканец понимает, что будет получать мало игровой практики из-за высокой конкуренции, поэтому не против покинуть «Камп Ноу».

Ранее Эззалзули выступал на правах аренды за «Осасуну», с которой в прошлом сезоне дошёл до финала Кубка Испании.