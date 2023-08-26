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«Байер» пока не делал никаких предложений по трансферу Абде

26 Августа 2023 • 12:20 Комментировать
Боруссия М
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Байер Л
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Через 6 ч. 33 мин.

Леверкузенский «Байер» всё ещё интересуется вингером каталонской «Барселоны» Абде Эззалзули. Тем не менее, по информации от инсайдер Габриэля Санса, «фармацевты» ещё не делали никаких официальных предложений по трансферу марокканца.

Напомним, «Барселона» не против продать Эззалзули в это трансферное окно. Сумма сделки оценивается в районе 35 миллионов евро. Марокканец понимает, что будет получать мало игровой практики из-за высокой конкуренции, поэтому не против покинуть «Камп Ноу».

Ранее Эззалзули выступал на правах аренды за «Осасуну», с которой в прошлом сезоне дошёл до финала Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023 Байер
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