Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» сообщили, что трансфер Кейна был на грани срыва

26 Августа 2023 • 10:00 Комментировать

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался касательно подписания нападающего Гарри Кейна. Он отметил, что сделка была на грани срыва из-за руководства «Тоттенхэма».

«Примерно в полночь мы договорились о трансфере, однако спустя несколько часов сделка была на грани срыва. Лондонцы решили поднять сумму отступных. На это гендиректор «Баварии» Дрезен ответил: «Ни пенни больше». У президента «шпор» Леви ушло около шести часов, чтобы смириться с этим. И уже утром футболист отправился в Мюнхен», - цитирует Хёнесса Die Welt.

Кейн провел за «Баварию» два матча, забил гол и сделал результативный пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Вердер Вердер
1.79 4.00 4.30
Видео
26.08.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург Вольфсбург
2.45 3.40 2.95
Видео
26.08.23 в 16:30
Дармштадт Дармштадт
Унион Берлин Унион Берлин
3.35 3.45 2.22
Видео
26.08.23 в 16:30
Хайденхайм Хайденхайм
Хоффенхайм Хоффенхайм
3.20 3.75 2.16
Видео
26.08.23 в 16:30
Бохум Бохум
Боруссия Д Боруссия Д
5.00 4.50 1.62
Видео
26.08.23 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Байер Л Байер Л
2.95 3.70 2.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
10:00 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» сообщили, что трансфер Кейна был на грани срыва
09:59 · Германия. Бундеслига
Бонуччи не горит желанием переходить в «Унион» Берлин
08:24 · Германия. Бундеслига
Азмун стал игроком «Ромы»
03:55 · Германия. Бундеслига
Ольмо потребовалось три матча, чтобы повторить показатель результативности за весь прошлый сезон
25 Августа
23:48 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс установил рекорд «РБ Лейпцига»
23:30 · Германия. Бундеслига
После 5:0 сразу 1:5 - «Штутгарт» провалил второй тайм матча с «РБ Лейпцигом» 1
22:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что препятствует переходу Чалоба из «Челси» в «Баварию»
22:08 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Трансферы за 100 млн евро – не норма для «Баварии»
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла прогресса в переговорах по защитнику «Челси»
21:10 · Германия. Бундеслига
Павар пропустил тренировку «Баварии» из-за проблем со спиной
20:00 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» теперь играет Перец официально
19:44 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» подписал хавбека молодёжной сборной Германии официально
18:42 · Германия. Бундеслига
​Тухель высказался о возможном уходе Павара
11:58 · Германия. Бундеслига
Тухель пытается убедить Павара остаться в «Баварии»
11:40 · Германия. Бундеслига
Агент Азмуна: «Мы сейчас заняты переходом в «Рому»
Все новости
Рекомендуем