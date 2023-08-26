В «Баварии» сообщили, что трансфер Кейна был на грани срыва

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался касательно подписания нападающего Гарри Кейна. Он отметил, что сделка была на грани срыва из-за руководства «Тоттенхэма».

«Примерно в полночь мы договорились о трансфере, однако спустя несколько часов сделка была на грани срыва. Лондонцы решили поднять сумму отступных. На это гендиректор «Баварии» Дрезен ответил: «Ни пенни больше». У президента «шпор» Леви ушло около шести часов, чтобы смириться с этим. И уже утром футболист отправился в Мюнхен», - цитирует Хёнесса Die Welt.

Кейн провел за «Баварию» два матча, забил гол и сделал результативный пас.