Азмун стал игроком «Ромы»

Иранский форвард Сердар Азмун перешел из леверкузенского «Байера» в «Рому», об этом посредством социальных сетей сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, стороны подписали все необходимые бумаги. «Рома» арендовала 28-летнего нападающего с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Напомним, что Сердар переехал в чемпионат Германии в январе прошлого года. До этого он выступал в Российской премьер-лиге за петербургский «Зенит».

В составе леверкузенского клуба Азмун провел 44 встречи. Иранец записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач.