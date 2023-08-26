Ольмо потребовалось три матча, чтобы повторить показатель результативности за весь прошлый сезон

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо крайне результативно начал новую кампанию.

Испанец отметился хет-триком в матче Суперкубка Германии против «Баварии», а затем оформил по одному голу в ворота «Байера» и «Штутгарта» в двух стартовых турах Бундеслиги. Таким образом, как отмечает Opta, на счету 25-летнего игрока теперь столько же забитых мячей, сколько за весь прошлый сезон, – пять. Тогда футболист провёл 31 матч во всех турнирах.

Дани Ольмо выступает за «РБ Лейпциг» с 2020 года. В общей сложности он стал автором 26 взятий ворот и 29 результативных передач, проведя 126 поединков за «красных быков».