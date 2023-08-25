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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хави Симонс установил рекорд «РБ Лейпцига»

25 Августа 2023 • 23:48 Комментировать
РБ Лейпциг
5:1
Штутгарт
окончен

Атакующий полузащитник Хави Симонс успешно начал выступления в «РБ Лейпциге».

20-летний футболист отметился забитым мячом и двумя результативными передачами в матче Бундеслиги против «Штутгарта», который завершился победой «красных быков» со счётом 5:1. Согласно сведениям Opta, Симонс стал первым в истории «РБ Лейпцига» футболистом, напрямую поучаствовавшим в трёх забитых мячах в двух стартовых поединках в рамках высшего немецкого дивизиона.

Напомним, что Хави Симонс арендован у «Пари Сен-Жермен» до конца текущего сезона. В июле парижский гранд купил нидерландца у ПСВ за 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс
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