Хави Симонс установил рекорд «РБ Лейпцига»

Атакующий полузащитник Хави Симонс успешно начал выступления в «РБ Лейпциге».

20-летний футболист отметился забитым мячом и двумя результативными передачами в матче Бундеслиги против «Штутгарта», который завершился победой «красных быков» со счётом 5:1. Согласно сведениям Opta, Симонс стал первым в истории «РБ Лейпцига» футболистом, напрямую поучаствовавшим в трёх забитых мячах в двух стартовых поединках в рамках высшего немецкого дивизиона.

Напомним, что Хави Симонс арендован у «Пари Сен-Жермен» до конца текущего сезона. В июле парижский гранд купил нидерландца у ПСВ за 4 млн евро.