После 5:0 сразу 1:5 - «Штутгарт» провалил второй тайм матча с «РБ Лейпцигом»

Забивший пять мячей в стартовом туре Бундеслиги «Штутгарт» гостил у обладателя Суперкубка, «РБ Лейпцига». В открытой игре швабы выиграли первый тайм благодаря прессингу и отбору от Серу Гирасси, который в итоге обводящим ударом открыл счет. Второй тайм был бенефисом хозяев. Уже в его начале Александр Нюбель вынес мяч в поле точно на ногу прессингующего соперника - отскок в сетку. Тут же новый провал вратаря, который выпустил мяч на Лои Опенда, но гол последнего отменен - вне игры. Дальше все встало на свои места. Дани Ольмо прицельно стрельнул от линии штрафной, а Опенда у линии вратарской шикарно сыграл головой после кросса - 3:1. Кевин Кампль забил рикошетом от спины защитника. Хави Симонс со второй попытки реализовал выход один на один - 5:1.