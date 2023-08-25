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После 5:0 сразу 1:5 - «Штутгарт» провалил второй тайм матча с «РБ Лейпцигом»

25 Августа 2023 • 23:30 Комментировать
РБ Лейпциг
5:1
Штутгарт
окончен

Забивший пять мячей в стартовом туре Бундеслиги «Штутгарт» гостил у обладателя Суперкубка, «РБ Лейпцига». В открытой игре швабы выиграли первый тайм благодаря прессингу и отбору от Серу Гирасси, который в итоге обводящим ударом открыл счет. Второй тайм был бенефисом хозяев. Уже в его начале Александр Нюбель вынес мяч в поле точно на ногу прессингующего соперника - отскок в сетку.  Тут же новый провал вратаря, который выпустил мяч на Лои Опенда, но гол последнего отменен - вне игры. Дальше все встало на свои места. Дани Ольмо прицельно стрельнул от линии штрафной, а Опенда у линии вратарской шикарно сыграл головой после кросса - 3:1. Кевин Кампль забил рикошетом от спины защитника. Хави Симонс со второй попытки реализовал выход один на один - 5:1.

Протокол игры  
РБ Лейпциг5:1Штутгарт
  35'Гирасси Серу (0:1)
(1:1) Хенрихс Бенджамин51'  
(2:1) Ольмо Дани63'  
(3:1) Опенда Лои66'  
(4:1) Кампль Кевин74'  
(5:1) Симонс Хави76'  
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминСимакан Мохамед 85' (Баумгартнер Кристоф ( 85') Орбан ВиллиРаум ДавидСимонс Хави 80' (Вернер Тимо ( 80') Шлагер Ксавер  61'Кампль КевинОльмо Дани 85' (Клостерманн Лукас ( 85') Опенда Лои 79' (Форсберг Эмиль ( 79') Поульсен Юссуф 80' (Сеско Бенджамин ( 80')
Запасные: Зайвальд НиколасЛюкеба КастеллоКарвалью ФабиуЦингерле Леопольд
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 70' (Харагути Генки ( 70') Антон ВальдемарЗагаду Дан-АксельИто ХирокиЭглофф Лилиан  65' 70' (Массимо Роберто ( 70') Каразор АтаканМвумпа Силас 58' (Соса Борна ( 58') Чжон Ву-ЁнФюрих КрисГирасси Серу
Запасные: Миттельштедт МаксимилианСтеригу ЛеонидасМилошевич ЙованЛевелинг ДжеймиМийо ЭнцоБредлов Фабиан
25 августа. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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РБ Лейпциг Штутгарт
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