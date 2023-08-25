Опорный полузащитник Анджело Штиллер перебрался из «Хоффенхайма» в «Штутгарт». Об этом сообщила пресс-служба швабов.

22-летний хавбек подписал контракт со «Штутгартом» до 30 июня 2027 года. Штиллер будет выступать за новый для себя клуб под шестым номером.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 5,5 миллионов евро.

Штиллер выступал за «Хоффенхайм» с 2021 года. За это время он принял участие в 52 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Сегодня, 25 августа, «Штутгарт» встретится с «РБ Лейпцигом» в рамках второго тура чемпионата Германии. Старт матча должен состояться в 21:30 по мск.