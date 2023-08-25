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Агент Азмуна: «Мы сейчас заняты переходом в «Рому»

25 Августа 2023 • 11:40 Комментировать

Футбольный агент Арманд Дурн, являющийся представителем иранского нападающего Сердара Азмуна, высказался о трансфере своего клиента из леверкузенского «Байера» в «Рому».

«Мы сейчас заняты переходом в «Рому», вы наверняка видели это в новостях. В России все ждали возвращения Сердара? Извините, но ты никогда не знаешь, как жизнь повернется в будущем», - передает слова Дурна издание «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Сердар прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракт с «Ромой». Римский клуб собирается арендовать иранца с правом последующего выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сердар Азмун Байер
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