Агент Азмуна: «Мы сейчас заняты переходом в «Рому»

Футбольный агент Арманд Дурн, являющийся представителем иранского нападающего Сердара Азмуна, высказался о трансфере своего клиента из леверкузенского «Байера» в «Рому».

«Мы сейчас заняты переходом в «Рому», вы наверняка видели это в новостях. В России все ждали возвращения Сердара? Извините, но ты никогда не знаешь, как жизнь повернется в будущем», - передает слова Дурна издание «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Сердар прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракт с «Ромой». Римский клуб собирается арендовать иранца с правом последующего выкупа.