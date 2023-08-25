Азмун прилетел в Италию для трансфера в «Рому»

Бывший форвард петербургского «Зенита», а ныне игрок «Байера» Сердар Азмун переходит в другой клуб. Новым местом работы иранского футболиста станет «Рома». 28-летний игрок уже прибыл в столицу Италии для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового договора, об этом рапортуют журналисты Sportitalia.

«Рома» собирается оформить аренду Азмуна до завершения сезона-2023/2024. По истечении срока контракта «волки» могут выкупить иранца за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Сердар не появлялся на поле из-за повреждения, которое получил по ходу предсезонки. Трудовое соглашение форварда с «фармацевтами» рассчитано до середины 2027 года.