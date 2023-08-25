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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» купила нового вратаря официально

25 Августа 2023 • 09:20 Комментировать

Голкипер «Маккаби» Тель-Авив Даниэль Перец переехал в чемпионат Германии. 23-летний израильтянин стал футболистом мюнхенской «Баварии», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы огорчены уходом Даниэля, но гордимся его трансфером. Желаем ему всего самого лучшего на новом месте – в мюнхенской «Баварии», - говорится в публикации «Маккаби».

Согласно данным инсайдера Патрика Штрассера, трансфер Переца обошелся «Баварии» в шесть-семь миллионов евро.

23-летний голкипер является воспитанником академии «Маккаби». За команду он провел 101 поединок, в которых 44 раза отстоял на ноль. Его трудовое соглашение с клубом истекало летом 2024 года.

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Бавария Маккаби Тель-Авив трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Даниэль Перец
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