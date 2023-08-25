Хасебе побил рекорд Ули Штайна

Немецкий «Айнтрахт» сумел переиграть в первом матче начавшегося чемпионата Бундеслиги «Дармштадт», забив тому один мяч. Вышедший на замену во втором тайме японский защитник Макото Хасебе установил новый рекорд клуба - в возрасте 39 лет и 214 дней он стал самым возрастным игроком в истории «Айнтрахта», выступавшим за клуб в Бундеслиге. Хасебе побил прежний рекорд, принадлежавший легендарному Ули Штайну, успевшему поиграть и за сборную своей страны.

Штайн выступал за «Айнтрахт» с 1987 по 1994 год и стоял в воротах в том приснопамятном матче с московским «Динамо», про который в российской прессе в 1993 году писали «айнтрахнули» - когда «Динамо» проиграло со счетом 0:6.