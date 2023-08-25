​«Штутгарт» снова лидирует после первого тура Бундеслиги - лишь «Бавария» делала это чаще

Самую крупную победу в первом туре Бундеслиги одержал «Штутгарт», который забил пять безответных мячей «Бохуму». Таким образом, уже после первого тура швабы из города, где делают столь почитаемые в наших краях автомобили Mercedes, возглавили турнирную таблицу чемпионата Германии. Такое с клубом случилось уже восьмой раз в его истории.

И лишь один клуб еще чаще лидировал после первого тура немецкого чемпионата - мюнхенская «Бавария», которая делала это тринадцать раз. Впрочем, уже во втором туре «Штутгарту» предстоит серьезный экзамен - поединок против одного из фаворитов турнира, «РБ Лейпцига».