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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Штутгарт» снова лидирует после первого тура Бундеслиги - лишь «Бавария» делала это чаще

25 Августа 2023 • 00:05 Комментировать
Штутгарт
5:0
Бохум
окончен

Самую крупную победу в первом туре Бундеслиги одержал «Штутгарт», который забил пять безответных мячей «Бохуму». Таким образом, уже после первого тура швабы из города, где делают столь почитаемые в наших краях автомобили Mercedes, возглавили турнирную таблицу чемпионата Германии. Такое с клубом случилось уже восьмой раз в его истории.

И лишь один клуб еще чаще лидировал после первого тура немецкого чемпионата - мюнхенская «Бавария», которая делала это тринадцать раз. Впрочем, уже во втором туре «Штутгарту» предстоит серьезный экзамен - поединок против одного из фаворитов турнира, «РБ Лейпцига». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Штутгарт
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