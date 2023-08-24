Игрок «Униона» установил абсолютный рекорд Бундеслиги

В первом туре начавшегося немецкого чемпионата Бундеслиги прошлогодняя сенсация, «Унион Берлин», с крупным счетом обыграл «Майнц», а Кевин Беренс, нападающий «Униона», сделал хет-трик.

Причем, что любопытно, все три своих мяча они забил головой - и это стало абсолютным рекордом немецкого чемпионата, по крайней мере, за последние два десятка лет, когда стала собираться и обрабатываться подобная статистика. До Беренса еще никто не забивал головой в одном матче сразу три мяча.

Во втором туре чемпионата «Унион» сыграет на выезде с «Дармштадтом», это случится двадцать шестого августа.