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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Униона» установил абсолютный рекорд Бундеслиги

24 Августа 2023 • 22:31 Комментировать

В первом туре начавшегося немецкого чемпионата Бундеслиги прошлогодняя сенсация, «Унион Берлин», с крупным счетом обыграл «Майнц», а Кевин Беренс, нападающий «Униона», сделал хет-трик.

Причем, что любопытно, все три своих мяча они забил головой - и это стало абсолютным рекордом немецкого чемпионата, по крайней мере, за последние два десятка лет, когда стала собираться и обрабатываться подобная статистика. До Беренса еще никто не забивал головой в одном матче сразу три мяча.

Во втором туре чемпионата «Унион» сыграет на выезде с «Дармштадтом», это случится двадцать шестого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Унион Берлин Кевин Беренс
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