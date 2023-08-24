​Азмун переходит в «Рому» после звонка Моуринью

Нападающий Сердар Азмун, которого в России прекрасно знают по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», продолжит карьеру в Серии А. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Азмун в ближайшее время станет игроком «Ромы».

«Рома» арендует Азмуна у леверкузенского «Байера» с правом дальнейшего выкупа за 12 миллионов евро. Опция не будет обязательной. В четверг 28-летний иранец прибудет в Рим, а в пятницу он пройдёт медицинское обследование.

Отмечается, что видеть Азмуна в своих рядах хотел «Фулхэм», но ключевым для футболиста стал звонок рулевого «Ромы» Жозе Моуринью.