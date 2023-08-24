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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кирьяков: Готовых игроков для Бундеслиги в России не вижу

24 Августа 2023 • 17:15 Комментировать

Бывший футболист «Гамбурга» и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков оценил перспективы российских игроков в клубах немецкой Бундеслиги.

«Расчёт там больше на то, что футболист приедет и сразу начнёт приносить пользу. «На перспективу» — это не для Германии. Немецким клубам нужны готовые игроки, а готовых игроков для Бундеслиги я в России, честно говоря, не вижу», — заявил экс-нападающий сборной России, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». В качестве примеров Кирьяков привёл неудачные карьеры бывших игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Андрея Лунёва, отметив, что нынешняя Бундеслига не подходит для футболистов из России.

Напомним, что в немецком чемпионате отсутствуют игроки из Премьер-лиги. Последним россиянином в Германии был Андрей Лунёв, который провёл лишь три матча в воротах «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков
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