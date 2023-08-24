Стало известно, сколько пропустит нападающий «Баварии» Мусиала

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала угодил в лазарет из-за повреждения подколенного сухожилия. Как стало известно журналистам Bild, на полное восстановление 20-летнему игроку понадобится около трех недель.

Источник отмечает, что Джамал должен вернуться в строй после сентябрьских матчей национальной сборной Германии.

В прошлом сезоне Мусиала принял участие в 33 поединках Бундеслиги, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Ближайший матч «Бавария» проведет против «Аугсбурга» в воскресенье, 27 августа, на домашнем стадионе в Мюнхене.