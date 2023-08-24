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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, сколько пропустит нападающий «Баварии» Мусиала

24 Августа 2023 • 11:49 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала угодил в лазарет из-за повреждения подколенного сухожилия. Как стало известно журналистам Bild, на полное восстановление 20-летнему игроку понадобится около трех недель.

Источник отмечает, что Джамал должен вернуться в строй после сентябрьских матчей национальной сборной Германии.

В прошлом сезоне Мусиала принял участие в 33 поединках Бундеслиги, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Ближайший матч «Бавария» проведет против «Аугсбурга» в воскресенье, 27 августа, на домашнем стадионе в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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