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«Рома» поспорит с «Миланом» за бывшего игрока «Зенита»

24 Августа 2023 • 11:37 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
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26.08 19:30

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Байера» Сердару Азмуну. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к иранскому футболисту также проявляет «Милан». Ожидается, что Азмун примет решение о своём будущем в ближайшие часы.

В прошлом сезоне Азмун провёл за «Байер» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.

Напомним, в период с 2019 по 2021 год Азмун выступал за «Зенит». В составе команды из Санкт-Петербурга нападающий успел стать четырёхкратным чемпионом России, а также выиграть Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Сердар Азмун Байер
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