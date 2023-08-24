Эмре Джан: «Беллингем некрасиво вёл себя»

Мы уже сообщали о том, что капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заявил, что никто в клубе не расстроен из-за ухода англичанина Джуда Беллингема, несмотря на его неоспоримые футбольные достоинства. Капитан «шмелей» пояснил, что порой Джуд вел себя некорректно по отношению к клубу и однокашникам.

- Когда нас выбили из Лиги чемпионов, Джуд повел себя некрасиво. Я даже был вынужден поговорить с ним наедине и сказал ему, что он ведет некорректно по отношению к одноклубникам. Это можно было бы простить опытному игроку, но не молодому, без титулов, без ничего, - цитирует Джана CaughtOffside.