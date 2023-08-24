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Эмре Джан: «Беллингем некрасиво вёл себя»

24 Августа 2023 • 04:14 Комментировать (1)
Бохум
...
Боруссия Д
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26.08 16:30

Мы уже сообщали о том, что капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заявил, что никто в клубе не расстроен из-за ухода англичанина Джуда Беллингема, несмотря на его неоспоримые футбольные достоинства. Капитан «шмелей» пояснил, что порой Джуд вел себя некорректно по отношению к клубу и однокашникам.

- Когда нас выбили из Лиги чемпионов, Джуд повел себя некрасиво. Я даже был вынужден поговорить с ним наедине и сказал ему, что он ведет некорректно по отношению к одноклубникам. Это можно было бы простить опытному игроку, но не молодому, без титулов, без ничего, - цитирует Джана CaughtOffside.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эмре Джан Джуд Беллингем
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БОХУМ БОРУССИЯ Д
Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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Zenituwka
24 Августа 2023 в 04:20
А Эмре ведёт себя красиво выдавая такие моменты на суд общественный? Ты поговорил с игроком наедине, а теперь все это сделал достоянием общественности.
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