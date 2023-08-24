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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Червь» - легенда немецкого футбола высмеяла Неймара

24 Августа 2023 • 02:15 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар исчез из каждодневного поля зрения, перебравшись в Саудовскую Аравию, но даже так, продолжает раздражать иных людей. Так, очень критично о нем высказался бывший игрок немецкой сборной Пауль Брайтнер, сравнивший Неймара с земляным червем - очевидно, за тягу к земле.

- Спасибо вам, дорогие саудиты, что купили Неймара! Один из самых фальшивых игроков в футболе. Такие, которые хотят только красоваться и метить территорию. Неймар - это червь. Какое счастье, что не придется больше видеть его!, - с нескрываемым сарказмом написал в соцсетях Пауль Брайтнер. 

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Евро-Футбол.Ру,
Пауль Брайтнер Неймар Пол Брайтнер
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