​«Червь» - легенда немецкого футбола высмеяла Неймара

Бразильский нападающий Неймар исчез из каждодневного поля зрения, перебравшись в Саудовскую Аравию, но даже так, продолжает раздражать иных людей. Так, очень критично о нем высказался бывший игрок немецкой сборной Пауль Брайтнер, сравнивший Неймара с земляным червем - очевидно, за тягу к земле.

- Спасибо вам, дорогие саудиты, что купили Неймара! Один из самых фальшивых игроков в футболе. Такие, которые хотят только красоваться и метить территорию. Неймар - это червь. Какое счастье, что не придется больше видеть его!, - с нескрываемым сарказмом написал в соцсетях Пауль Брайтнер.