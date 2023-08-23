«Айнтрахт» не готов отпускать Коло-Муани в «ПСЖ» в обмен на Экитике

Франкфуртский «Айнтрахт» не одобряет идею обмена Рандаля Коло-Муани на Уго Экитике.

«Пари Сен-Жермен» готов включить своего форварда в сделку по подписанию Коло-Муани. Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Айнтрахту» такой вариант не слишком интересен: немецкий клуб рассматривает Экитике в качестве возможной замены своей звезде, но не намерен проворачивать обмен. Руководство франкфуртцев по-прежнему намерено заработать на продаже 24-летнего француза не менее 100 млн евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Рандаля Коло-Муани в 80 млн евро, а Уго Экитике – в 20 млн.