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​Сколько Кейн зарабатывает в минуту

23 Августа 2023 • 12:56 Комментировать

Летняя трансферная сага с Гарри Кейном получилась весьма затяжной. В итоге форвард всё-таки покинул родной «Тоттенхэм» и примерил на себе футболку «Баварии». По данным прессы, в Мюнхене годовой оклад Кейна составит 25 миллионов евро. Таким образом, англичанин будет зарабатывать примерно:

- 2,083 млн евро в месяц;

- 68 493 евро в день;

- 2854 евро в час;

- 47,56 евро в минуту;

- 0,79 евро в секунду.

В «Баварии» Гарри Кейн надеется завоёвывать трофеи. Это то, чего ему так не хватало в «Тоттенхэме». Со «шпорами» Кейн не выиграл ни одного официального турнира – только несколько неофициальных в межсезонье.

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Бавария Гарри Кейн
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