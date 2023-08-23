«Бавария» покупает нового игрока за пять миллионов евро

Израильский вратарь Даниэль Перец переходит в мюнхенскую «Баварию», утверждает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, немецкий гранд заплатит за его трансфер пять миллионов евро. Изначально «Маккаби» хотел выручить с продажи Переца семь миллионов евро, однако чемпион Бундеслиги смог добиться скидки. Трудовое соглашение вратаря с «Баварией» будет рассчитано до лета 2028 года.

23-летний голкипер выступает за команду из Тель-Авива с лета 2019 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.