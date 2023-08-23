«Интер» согласовал трансфер игрока «Баварии»

Трансфер защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара в миланский «Интер» согласован. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время француз пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

За трансфер футболиста «нерадзурри» заплатят 30 миллионов евро. Также в сделке предусмотрены бонусы в размере нескольких миллионов.

В составе мюнхенского гранда Павар играет с 2019 года. В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 43 поединка за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу. Его трудовое соглашение с немецким грандом истекает летом следующего года.