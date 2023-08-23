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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коло-Муани пытается ускорить свой трансфер в «ПСЖ»

23 Августа 2023 • 10:13 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
26.08 22:00

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани пытается ускорить своё возвращение в чемпионат Франции. Напомним, форварда хочет приобрести чемпион страны «ПСЖ».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане в данный момент готовят новое предложение по трансферу Рандаля. Ранее «Айнтрахт» отказался продавать Коло-Муани за 70 миллионов евро.

«ПСЖ» видит в Рандале футболиста, который сможет принести большую пользу в настоящем и будущем. В дебютном сезоне в Бундеслиге футболист отметился 15 голами и 11 ассистами. Ранее Коло-Муани выступал во Франции в составе «Нанта».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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