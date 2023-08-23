Коло-Муани пытается ускорить свой трансфер в «ПСЖ»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани пытается ускорить своё возвращение в чемпионат Франции. Напомним, форварда хочет приобрести чемпион страны «ПСЖ».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане в данный момент готовят новое предложение по трансферу Рандаля. Ранее «Айнтрахт» отказался продавать Коло-Муани за 70 миллионов евро.

«ПСЖ» видит в Рандале футболиста, который сможет принести большую пользу в настоящем и будущем. В дебютном сезоне в Бундеслиге футболист отметился 15 голами и 11 ассистами. Ранее Коло-Муани выступал во Франции в составе «Нанта».