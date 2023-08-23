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Маттеус намекнул на проблемы со здоровьем у Беккенбауэра

23 Августа 2023 • 00:57 Комментировать

Два года прошло после смерти знаменитого нападающего Герда Мюллера, а немецкий футбол может потерять еще одну суперзвезду 70-х годов - Франца Беккенбауэра. У него возникли серьезные проблемы со здоровьем, на это общественности намекнул Лотар Маттеус, близкий к семье Беккенбауэров.

- Давайте пожелаем ему максимального здоровья, чтобы вернулся прежний Франц, полный энергии. Он сам всегда говорил, что здоровье превыше всего, но сейчас ему его не хватает. Францу плохо. Будем надеяться на лучшее, - цитирует слова Лотара Маттеуса итальянское новостное агентство ITASportPress.

  

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Евро-Футбол.Ру,
Франц Беккенбауэр Лотар Маттеус
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