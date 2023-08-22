Руководство «Галатасарая» планирует укрепление состава перед участием в Лиге чемпионов.

По информации журналиста Бурхана Джана Терзи, боссы действующих чемпионов Турции сделали предложение «Баварии» по приобретению полузащитника Райана Гравенберха. Сообщается, что «львы» отправили в Мюнхен арендное предложение, сумма которого может составить 10 миллионов евро. Также прописана сумма выкупа, которая равняется 20 миллионам евро.

Напомним, что Райан Гравенберх присоединился к «Баварии» в прошлом сезоне, проведя в рамках всех состязаний 33 матча и забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.