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«Айнтрахт» пока не получал нового предложения по Коло-Муани слухи

22 Августа 2023 • 18:14 Комментировать
Майнц
...
Айнтрахт Фр
27.08 16:30

«Айнтрахт» продолжает ждать нового предложения от «ПСЖ» по нападающему команды Рандалю Коло-Муани.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб все еще хочет заработать на продаже форварда 100 миллионов евро. Кроме того, по информации источника, «Айнтрахт» не заинтересован в Уго Экитике, которого «ПСЖ» хочет предложить в обмен на Коло-Муани с доплатой.

Отмечается, что сам Коло-Муани хочет продолжить карьеру во Франции, но времени на трансфер остается все меньше.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал новое предложение «Айнтрахту» в размере 70 миллионов евро плюс бонусы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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МАЙНЦ АЙНТРАХТ ФР
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