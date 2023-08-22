«Айнтрахт» продолжает ждать нового предложения от «ПСЖ» по нападающему команды Рандалю Коло-Муани.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб все еще хочет заработать на продаже форварда 100 миллионов евро. Кроме того, по информации источника, «Айнтрахт» не заинтересован в Уго Экитике, которого «ПСЖ» хочет предложить в обмен на Коло-Муани с доплатой.

Отмечается, что сам Коло-Муани хочет продолжить карьеру во Франции, но времени на трансфер остается все меньше.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал новое предложение «Айнтрахту» в размере 70 миллионов евро плюс бонусы.