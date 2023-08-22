Новичок «Баварии» Геррейру возобновил тренировки

Защитник Рафаэл Геррейру, который в летнее трансферное окно перешел из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию», восстанавливается после повреждения.

Сегодня, 22 августа, португальский латераль провел первое индивидуальное тренировочное занятие. В ходе тренировки защитник выполнял беговые упражнения. Напомним, что Рафаэл получил травму икроножных мышц во время предсезонной подготовки. Из-за этого он пропустил турне по Азии.

Геррейру пополнил ряды «Баварии» этим летом, перейдя на правах свободного агента. С футболистом был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.