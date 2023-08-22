«Байер» предлагает за Эззалзули 20 миллионов евро

Леверкузенский «Байер» нацелился на вингера каталонской «Барселоны» Абде Эззалзули. По информации от издания Sport, команда Хаби Алонсо предлагает за марокканского футболиста 20 миллионов евро.

Сам Эззалзули сомневается, что сможет получать в «Барселоне» стабильную игровую практику. Из-за высокой конкуренции марокканец всерьёз рассматривает вариант с уходом. Помимо «Байера» Абде ранее также связывали с «Бетисом», а также клубами из Серии А и Английской премьер-лиги.

В прошлом сезоне 21-летний Эззалзули выступал на правах аренды за «Осасуну», в составе которой отметился 4 голами и 2 результативными передачами в чемпионате Испании.