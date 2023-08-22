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«Байер» предлагает за Эззалзули 20 миллионов евро

22 Августа 2023 • 11:46 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
26.08 19:30

Леверкузенский «Байер» нацелился на вингера каталонской «Барселоны» Абде Эззалзули. По информации от издания Sport, команда Хаби Алонсо предлагает за марокканского футболиста 20 миллионов евро.

Сам Эззалзули сомневается, что сможет получать в «Барселоне» стабильную игровую практику. Из-за высокой конкуренции марокканец всерьёз рассматривает вариант с уходом. Помимо «Байера» Абде ранее также связывали с «Бетисом», а также клубами из Серии А и Английской премьер-лиги.

В прошлом сезоне 21-летний Эззалзули выступал на правах аренды за «Осасуну», в составе которой отметился 4 голами и 2 результативными передачами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023 Байер
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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