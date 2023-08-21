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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» договорился с «Баварией» по сумме компенсации за Павара слухи

21 Августа 2023 • 20:55 Комментировать (1)
Кальяри
...
Интер Милан
28.08 21:45

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар близок к трансферу в «Интер».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, клубы достигли принципиального соглашения по переходу 27-летнего французского футболиста. По данным источника, «Интер» переведет «Баварии» за Павара 30 миллионов евро плюс 2-3 миллиона евро мюнхенцы смогут получить в качестве бонусов.

При этом инсайдер заявил, что есть одна проблема: «Бавария» хочет найти замену Павару, прежде чем отпустить его в Италию.

Стоит отметить, что Павар пропустил матч первого тура чемпионата Германии, в котором команда Томаса Тухеля разгромила «Вердер» (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Evgen 86
21 Августа 2023 в 21:04
Соперники усиляются в отличие от Юве. Ничего у нас зато есть Мойзе Кин...
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