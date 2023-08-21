Защитник «Баварии» Бенжамен Павар близок к трансферу в «Интер».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, клубы достигли принципиального соглашения по переходу 27-летнего французского футболиста. По данным источника, «Интер» переведет «Баварии» за Павара 30 миллионов евро плюс 2-3 миллиона евро мюнхенцы смогут получить в качестве бонусов.

При этом инсайдер заявил, что есть одна проблема: «Бавария» хочет найти замену Павару, прежде чем отпустить его в Италию.

Стоит отметить, что Павар пропустил матч первого тура чемпионата Германии, в котором команда Томаса Тухеля разгромила «Вердер» (4:0).