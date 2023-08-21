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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Интер» предложил за Павара 27+3 миллиона евро, трансфер близок

21 Августа 2023 • 19:17 Комментировать

Защитник Бенжамен Павар в ближайшее время может перебраться из «Баварии» в «Интер». Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, миланский клуб приблизился к требованию мюнхенцев в 30 миллионов евро за Павара за счёт перевода части суммы в бонусы. «Нерадзурри» предлагают за француза 27 миллионов евро + 3 миллиона евро бонусами.

Ди Марцио отмечает, что есть уверенность в успешном завершении переговоров, в том числе за счёт давления со стороны Павара – 27-летний футболист хочет перебраться в «Интер».

Ранее гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта говорил, что клуб активно работает над трансфером Павара.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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