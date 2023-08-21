​«Интер» предложил за Павара 27+3 миллиона евро, трансфер близок

Защитник Бенжамен Павар в ближайшее время может перебраться из «Баварии» в «Интер». Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, миланский клуб приблизился к требованию мюнхенцев в 30 миллионов евро за Павара за счёт перевода части суммы в бонусы. «Нерадзурри» предлагают за француза 27 миллионов евро + 3 миллиона евро бонусами.

Ди Марцио отмечает, что есть уверенность в успешном завершении переговоров, в том числе за счёт давления со стороны Павара – 27-летний футболист хочет перебраться в «Интер».

Ранее гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта говорил, что клуб активно работает над трансфером Павара.