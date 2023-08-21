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Экс-форвард «Динамо» Филипп вернулся во «Фрайбург» официально

21 Августа 2023 • 17:21 Комментировать
Фрайбург
...
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26.08 16:30

Бывший форвард московского «Динамо» и дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп вернулся во «Фрайбург», об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Нападающий продолжит карьеру в новом клубе в рамках двухлетней аренды.

Напомним, что Филипп выступал за «Фрайбург» с 2013 по 2017 годы. После на два года перебрался в «Боруссию», а в 2019 году перешёл в московское «Динамо». Всего в РПЛ ему удалось сыграть в 27 матчах и оформить девять голов.

Последним клубом Филиппа на данный момент был «Вольфсбург», контракт 29-летнего немца с «волками» действует с 2021 по 2023 годы.

Transfermarkt оценивает немецкого форварда в 2 млн евро.

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