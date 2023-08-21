Жереми Фримпонг: «Однажды я хотел бы стать одноклубником Винисиуса»

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг признался, что однажды хотел бы стать одноклубником Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала».

«Хотел бы я стать одноклубником Винисиуса? Конечно, с удовольствием. Кто знает? Возможно, однажды это случится», – цитирует Фримпонга Madrid Xtra.

Напомним, Фримпонг начиная с прошлого сезона находится на радаре у многих европейских топ-клубов. Правда, футболистом в основном интересовались команды из Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед».

В первом матче нового розыгрыша Бундеслиги 22-летний Фримпонг отметился голом и результативной передачей.