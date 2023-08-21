«ПСЖ» предложил 70 миллионов евро + бонусы за Коло-Муани

Французский «ПСЖ» обратился к франкфуртскому «Айнтрахту» с новым предложением по трансферу нападающего Рандаля Коло-Муани. Если верить журналисту Санти Уне, парижане сделали предложение в размере 70 миллионов евро + бонусы.

Сам Коло-Муани уже согласовал контракт с «ПСЖ» и находится в ожидании того, когда «Айнтрахт» даст ему зелёный свет на медосмотр. Для этого парижанам сперва нужно договориться о сумме компенсации.

Коло-Муани ранее также был интересен мюнхенской «Баварии», но команда Томаса Тухеля в итоге остановила выбор на Гарри Кейне, который перешёл из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро.