Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» готовит новое предложение по Коло-Муани

21 Августа 2023 • 09:51 Комментировать

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани по-прежнему находится в сфере интересов «ПСЖ».

По сообщениям журналистов Lequipe, французский гранд собирается оформить трансфер 24-летнего форварда этим летом. Ранее парижане предлагали за игрока 70 миллионов евро, однако получили отказ. Руководство чемпиона Лиги 1 готовит новое предложение по трансферу Коло-Муани.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий провел 32 поединка в чемпионате Германии, записав на свой счет 15 забитых мячей и 11 голевых передач. Трудовой договор француза с немецким клубом истекает летом 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Августа
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может отпустить Гравенберха в аренду
09:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» готовит новое предложение по Коло-Муани
09:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» предложил 30 миллионов евро за игрока «Баварии»
07:55 · Германия. Бундеслига
Капитан «Боруссии»: «Никто не расстроен из-за ухода Беллингема»
20 Августа
20:59 · Германия. Бундеслига
«Байер» взял Станишича в аренду официально
20:32 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» начал сезон с победы над «Дармштадтом»
18:29 · Германия. Бундеслига
Бехренс оформил хет-трик, Ажорк не забил два пенальти, «Унион» разгромил «Майнц»
17:47 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» расторгла контракт с Салихамиджичем
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» навёл справки о дорогом футболисте сборной Германии
16:11 · Англия. Премьер-лига
Ольмо отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Манчестер Сити»
15:26 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелена на топ-игрока «Баварии»
14:03 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Коло-Муани
04:53 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» и менхенгладбахская «Боруссия» повторили рекорд Бундеслиги
02:45 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба начали работу над трансфером Верратти слухи
19 Августа
22:46 · Германия. Бундеслига
Маротта: «Павар хочет перейти в «Интер»
Все новости
Рекомендуем