«ПСЖ» готовит новое предложение по Коло-Муани

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани по-прежнему находится в сфере интересов «ПСЖ».

По сообщениям журналистов Lequipe, французский гранд собирается оформить трансфер 24-летнего форварда этим летом. Ранее парижане предлагали за игрока 70 миллионов евро, однако получили отказ. Руководство чемпиона Лиги 1 готовит новое предложение по трансферу Коло-Муани.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий провел 32 поединка в чемпионате Германии, записав на свой счет 15 забитых мячей и 11 голевых передач. Трудовой договор француза с немецким клубом истекает летом 2027 года.