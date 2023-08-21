«Интер» предложил 30 миллионов евро за игрока «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар является трансферной целью миланского «Интера», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как стало известно журналисту, руководство «нерадзурри» предлагает за переход французского футболиста 30 миллионов евро. Сделка может быть оформлена до конца сегодняшнего дня. Сам Павар не против присоединиться к итальянскому топ-клубу.

Бенжамен выступает за команду из Мюнхена с 2019 года. Его трудовое соглашение с «Баварией» рассчитано до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.