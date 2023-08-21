Капитан «Боруссии»: «Никто не расстроен из-за ухода Беллингема»

Полузащитник и капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался об уходе из команды звездного англичанина Джуда Беллингема.

«После ухода Беллингема появился шанс у других парней. Конечно, без этого футболиста «Боруссия» стала слабее, однако в раздевалке никто не расстроен после этого трансфера», - передает слова хавбек Caught Offside.

«Боруссия» продала Беллингема в мадридский «Реал» этим летом. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро. Джуд заключил с испанским грандом долгосрочный трудовой договор.

В текущем сезоне Ла Лиги Джуд записал себе в актив три забитых мяча и одну голевую передачу.