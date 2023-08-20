Хорватский защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич официально стал футболистом леверкузенского «Байера».

Подтверждение арендной сделки появилось в социальных сетях «аспириновых». Сообщается, что игрок «рекордмайстера» проведёт в футболке «Байера» нынешний сезон.

Напомним, что Станишич принадлежит мюнхенскому клубу с 2017 года. В основном составе немецкого гранда защитник провёл 41 матч, забив один гол при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 12 миллионов евро.