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«Байер» взял Станишича в аренду официально

20 Августа 2023 • 20:59 Комментировать
Байер Л
3:2
РБ Лейпциг
окончен

Хорватский защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич официально стал футболистом леверкузенского «Байера».

Подтверждение арендной сделки появилось в социальных сетях «аспириновых». Сообщается, что игрок «рекордмайстера» проведёт в футболке «Байера» нынешний сезон.

Напомним, что Станишич принадлежит мюнхенскому клубу с 2017 года. В основном составе немецкого гранда защитник провёл 41 матч, забив один гол при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

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Йосип Станишич трансферы футбола - лето 2023 Байер
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